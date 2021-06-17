Співали "Червону руту" та кричали "вперед": фани збірної України розірвали стадіон у Бухаресті

У Бухаресті на Євро-2020 17 червня зустрілись Україна та Північна Македонія. Впевнену перемогу здобули "синьо-жовті". Цьому сприяла потужна підтримка з трибуни.

Так, щоб підтримати своїх, до Бухаресту приїхали тисячі українських вболівальників. Вони навіть заполонили вулиці столиці Румунії напередодні матчу.

До речі Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

Потужна підтримка

Ще перед поєдинком українські фани співали "Червону руту". Вболівальників було чути на весь стадіон. Українці махали прапорами та пританцьовували.

Дивіться відео, як українські фани співають "Червону руту":

Крім того, українці неабияк хвилювались за збірну. Вони емоційно та гучно скандували "Україна вперед!" Також фани влаштували овації Андрію Шевченку.



Українські вболівальники / Фото Getty Images

Футболісти подякували глядачам за підтримку.

Як пройшов матч

Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали у Бухаресті на стадіоні "Національ Арена".

Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 29 хвилині гри. Через 5 хвилин він передав пас Яремчуку, який теж закотив м'яч супернику.

За Македонію на добиванні після пенальті забив Аліоскі.

В іншому матчі групи С в Амстердамі 17 червня о 22:00 зіграють збірні Нідерландів та Австрії. До слова, українці теж зустрінуться з австрійцями 21 червня.