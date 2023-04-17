Гра в мовчанку продовжується: Мінспорту не відповіло УАФ щодо участі збірної у відборі Євро-2024

Міністерства молоді та спорту не може розтлумачити федераціям власний наказ, який забороняє українцям брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами. Схоже самі чиновники не визначилися з імплементацією наказу.

Минулого тижня відомство Вадима Гутцайта видало наказ, згідно з яким українським спортсменам забороняється брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами. Щоправда, під ініціативою Мінмолодьспорту чомусь розписався заступник міністра Матвій Бідний.

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УАФ чекає роз'яснень Міністерства молоді та спорту

Досить розмита у трактуванні ініціатива уряду викликала багато питань. УАФ Андрія Павелка одразу відправило в Мінспорту запит з проханням прокоментувати наказ. Адже в червні збірна України гратиме матчі відбору Євро-2024, а восени українські клуби змагатимуться в єврокубках. Як відомо, до цих турнірів УЄФА допустила команди Білорусі – союзника агресора.

Проте Мінмолодьспорту не поспішає з коментарями. Як повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський, УАФ на цей час не отримала відповіді щодо наказу.

"За моєю інформацією, УАФ направила запит до міністерства, щоб їм пояснили, як це читати, з якого боку: ліворуч, праворуч, вгору, вниз. Вони поки що не отримали ніякої відповіді.

До речі, наказ не підписав Вадим Гутцайт. Не знаю, може, йому було соромно, він розучився писати. Він навіть хрестика там не поставив. Розписався заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний", – сказав Співаковський.

Наказ є, а як його виконувати ніхто не знає

Таким чином, дивна поведінка Мінмолодьспорту продовжується. Адже усім зрозуміло, що відмова від участі в турнірах ФІФА та УЄФА одразу призведе до бану УАФ. Наслідком цього стане крах українського футболу. Брати на себе таку відповідальність ніхто не хоче. А тому краще віддати відповідне рішення заступнику та чекати реакції суспільства. В цей час збірна України та клуби знаходяться у підвішеному стані, не знаючи свого майбутнього. Замість того, щоб озвучити чітку позицію, Міністерство молоді та спорту займається відвертим популізмом.