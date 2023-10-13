Роналду повернувся на вершину: топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів 2023 року

Саудівська Аравія струсонула футбольний світ, запропонувавши зіркам астрономічні контракти. Це суттєво позначилося на річних доходах найбільш високооплачуваних футболістів.

Торік Кіліан Мбаппе став найбільш високооплачуваним футболістом світу. Здавалося, що лідер Парі Сен-Жермен, нарешті, порушив гегемонію Роналду та Мессі. Проте 2023 рік знову повернув все на свої місця.

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Роналду втер носа Мессі

Авторитетне видання Forbes опублікувало список 10-ти найбільш високооплачуваних футболістів за 2023 рік. 38-річний португалець Кріштіану Роналду через рік відсутності повернувся на трон.

Завдяки щедрості саудитів, його дохід поповнився на 260 мільйонів доларів. Ця сума включає гроші, отримані за гру на футбольному полі – 200 мільйонів, а також різноманітні комерційні угоди – 60.

Одвічний конкурент Роналду аргентинець Ліонель Мессі розташувався на другій сходинці. Він отримає на рахунок суму майже вдвічі меншу – 135 мільйонів доларів.

В спину ветеранам дихають експартнери Мессі по французькому ПСЖ: Неймар та Мбаппе. Вони отримають 112 та 110 мільйонів відповідно.

А замикає п'ятірку найбагатших ексзірка Реалу Карім Бензема, який теж спокусився на великі гроші та переїхав до Саудівської Аравії. Він розбагатів на 106 мільйонів.

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів сезону

Кріштіану Роналду (Ан-Наср) – 260 млн доларів (на полі – 200 млн, поза полем – 60 млн) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 135 млн доларів (65+70 млн) Неймар (Аль-Хілаль) – 112 млн доларів (80+32 млн) Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн доларів (90+20 млн) Карім Бензема (Аль-Іттіхад) – 106 млн доларів (100+6 млн) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 58 млн доларів (46+12 млн) Мохамед Салах (Ліверпуль) – 53 млн доларів (35+18 млн) Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 млн доларів (48+4 млн) Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 39 млн доларів (35+4 млн) Гаррі Кейн (Баварія) – 36 млн доларів (26+10 млн)

. Для порівняння нагадаємо статки зірок у минулих роках. У 2022 році найбільш високооплачуваним футболістом став Кіліан Мбаппе – 128 мільйонів, а у 2021 році Роналду – 125 мільйонів. У 2014 році португалець, який тоді грав за Реал, заробив 73 мільйони.