Неповага до суперника: фанат Ювентуса принизливо помочився з трибуни на стюардів

Поки усі говорять про космічний матч Ліверпуля та Реала в 1/8 фіналу ЛЧ, принизливий момент стався декілька днів тому у Серії А. Один із фанатів Ювентуса показав себе з некультурної сторони.

Уболівальник туринського клубу вирішив зробити свої природні справи прямо на трибунах. Фанат Ювентуса помочився на двох стюардів, які дивились за порядком на гостьовій трибуні Ювентуса.

Читайте також Фанати Ліверпуля намагались влаштувати безсонну ніч футболістам Реала перед матчем ЛЧ

Буде знати, як не добігати у вбиральню

Ганебний інцидент стався на домашньому матчі Спеції.

Відео цього моменту потрапили на камери спостереження, які встановлені на арені італійського клубу. Проти порушника вже розпочали розслідування.

Цікаво, яке покарання чекає на уболівальника за такий принизливий та некультурний вчинок у бік суперника. Не виключено, що чоловік був на підпитку.

Інформація про такий інцидент з'явилась лише після закінчення матчу, у якому перемогу з рахунком 0:2 здобув Ювентус. Голи у поєдинку за туринців забивали Мойзе Кін та Анхель Ді Марія.

Українець Віктор Коваленко так і не з'явився на футбольному полі та просидів увесь матч на лаві запасних Спеції.

Ювентус здобув важливі три очки після зняття 15 балів через фінансові махінації. Туринський клуб вже із 32 пунктами посідає 7-ме місце. До зони відбіркових матчів Ліги конференцій відставання у 9 балів.

Спеція з 19 очками йде поблизу зони вильоту – 17-та позиція серед 20 клубів Серії А.

Фанати Ліверпуля теж відзначились перед матчем проти Реала в ЛЧ. Уболівальники влаштували запустили феєрверки у ніч перед поєдинком, аби зірвати сон гравців "Королівського клубу", але це не допомогло їх команді. Реал зробив неймовірний камбек із 2:0 та закінчив виїзний поєдинок перемогою 2:5.