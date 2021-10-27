Спеція прикро втратила перемогу над Дженоа, Коваленко не виділявся грою на полі

Спеція 26 жовтня приймала Дженоа у рамках 10-го туру Серії А. Українець Віктор Коваленко зіграв увесь матч за господарів.

Невиразний матч Коваленка

Віктор Коваленко отримав місце у стартовому складі Спеції. На 66-й хвилині його команда розмочила нулі на табло. Але зробив це не гравець господарів – автогол від Сірігу.

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Здавалось, що господарям поєдинку вдасться дотримати переможний результат. Однак інакше гадали гості. На 86-й хвилині Крішито зрівняв цифри на табло та своїм голом поставив крапку у зустрічі – мирова 1:1. Ця нічия стала другою у новому сезоні для Спеції, у її активі лише 8 очок та далека 17-та позиція у турнірній таблиці Серії А.

Атакувальний півзахисник із України відіграв усі 90 хвилин. Коваленку не вдалось відзначитись результативними діями на полі.

Коваленко провів свій 5-й матч за новий клуб. Віктор встиг відзначитись розкішним голом у ворота Салернітани у 8-му турі. Також у цій грі оформив асист.

Нагадаємо, що футболіст виступає за Спецію на правах оренди. Контракт українця належить Аталанті, за яку грає інший український гравець Руслан Маліновський.

Наступний матч Спеція зіграє 31 жовтня на виїзді проти Фіорентини.