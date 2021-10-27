Спеція прикро втратила перемогу над Дженоа, Коваленко не виділявся грою на полі
Джерело:24 канал
Спеція 26 жовтня приймала Дженоа у рамках 10-го туру Серії А. Українець Віктор Коваленко зіграв увесь матч за господарів.
Невиразний матч Коваленка
Віктор Коваленко отримав місце у стартовому складі Спеції. На 66-й хвилині його команда розмочила нулі на табло. Але зробив це не гравець господарів – автогол від Сірігу.
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Здавалось, що господарям поєдинку вдасться дотримати переможний результат. Однак інакше гадали гості. На 86-й хвилині Крішито зрівняв цифри на табло та своїм голом поставив крапку у зустрічі – мирова 1:1. Ця нічия стала другою у новому сезоні для Спеції, у її активі лише 8 очок та далека 17-та позиція у турнірній таблиці Серії А.
Атакувальний півзахисник із України відіграв усі 90 хвилин. Коваленку не вдалось відзначитись результативними діями на полі.
- Коваленко провів свій 5-й матч за новий клуб. Віктор встиг відзначитись розкішним голом у ворота Салернітани у 8-му турі. Також у цій грі оформив асист.
- Нагадаємо, що футболіст виступає за Спецію на правах оренди. Контракт українця належить Аталанті, за яку грає інший український гравець Руслан Маліновський.