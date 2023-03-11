Спеція Коваленка сенсаційно обіграла Інтер: українець заробив вирішальний пенальті – відеоогляд

Матч Спеція – Інтер відкрив програму 26-го туру Серії А. Аутсайдер чемпіонату Італії несподівано завдав поразки одному з лідерів.

Спеція – Інтер 2:1

Голи: Мальдіні, 55, Нзола, 87 (з пен) - Лукаку, 83 (з пен)

Український легіонер Спеції Віктор Коваленко розпочав гру проти "нерадзуррі" з лави запасних. Вже на початку зустрічі гості отримали право на одинадцятиметровий, який взявся виконувати Лаутаро Мартінес. Втім, удар чемпіона світу не став проблемою для голкіпера Спеції, пише 24 канал.

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Фактор Коваленка

На 55-й хвилині матчу господарі поля вийшли вперед. Даніель Мальдіні краще за всіх зорієнтувався у штрафному майданчику та переправив м'яч у сітку воріт Хандановича.

За 23 хвилини до завершення матчу на полі з'явився Коваленко, який став одним з героїв поєдинку.

Розв'язка матчу відбулася на останніх хвилинах. Спочатку Лукаку реалізував пенальті у ворота Спеції. А на 87-й хвилині Коваленко заробив вирішальний одинадцятиметровий. М'Бала Нзола вдало виконав вирок арбітра, поставивши остаточну крапку в матчі.

Команда Коваленка набрала 24 очка (17 місце), відірвавшись від зони вильоту на шість пунктів.

Підопічні Сімоне Індзагі втрималися на другій сходинці Серії А.

Відеоогляд матчу Спеція – Інтер