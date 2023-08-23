Скористалися курйозною помилкою суперника: Дніпро-1 зрівняв рахунок у матчі проти Спартака

Дніпро-1 забив гол у ворота Спартака з кваліфікації Ліги конференцій першим же ударом в площину воріт. Правда це сталося в другому таймі та з пенальті.

Дніпро-1 на дев'ятій хвилині матчу залишився в меншості після вилучення Сарапія – центральний захисник порушив правила проти суперника перед своїм штрафним майданчиком. Тож майже весь перший тайм українська команда намагалася уважно грати в захисті і не думала про атаку. Тож удар по ворота суперника був лише один, і той повз ворота.

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У другому таймі Дніпро-1 пропустив гол після удару Офорі на 55-й хвилині. Але перевага в рахунку для господарів поля була не дуже довгою.

Все почалося із закидання на хід на Гуцуляка у штрафний майданчик. Там на перехоплення вийшов Коша. Обоє футболістів у підкаті намагалися вибороти м'яч. Нікому це не вдалося. Але Гуцуляк першим піднявся з газону і підхопив м'яч. Саме тоді Коша вирішив ще раз ногою дістатися до м'яча. натомість зачепив Гуцуляка та збив його. І арбітр одразу ж призначив пенальті.

Пробити удар з 11 метрів відправився Піхальонок. Він пробив не надто сильно. І навіть не в кут воріт. А низом дещо праворуч від воротаря. Сам голкіпер стрибнув в іншу сторону.

Так Дніпро-1 вдалося зрівняти рахунок у матчі зі Спартаком першим ударом в площину воріт.