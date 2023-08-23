Назло всім обставинам: Дніпро-1 удев'ятьох врятувався від поразки словацькому Спартаку – відео

Віцечемпіон України провів свій 5-й матч в цьогорічній єврокубковій кампанії. Суперником команди з Дніпра був словацький Спартак з Трнави.

Спартак Трнава – Дніпро-1 1:1

Гол: Офорі, 55 – Піхальонок, 67 (з пен.)

У середу, 23 серпня, Дніпро-1 зіграв перший матч з плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Напередодні поєдинку дніпряни зіткнулися з серйозними кадровими проблемами, повідомляє 24 Канал.

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Дніпро-1 на характері зіграв внічию

Після поразки від Оболоні (1:2) команди залишилася без головного тренера Олександра Кучера, який через низку невдач подав у відставку. Крім того, через травми та дискваліфікації не змогли допомогти своїй команді Євген Волинець, Максим Третьяков, Домінго Бланко та Володимир Танчик.

На фоні кадрового голоду виконувач обов'язків головного тренера Валерій Городов дав можливість проявити себе виконавцям, які частіше опинялися на лаві запасних.

Вже на 9-й хвилині матчу червону картку отримав захисник дніпрян Едуард Сарапій. Центрбек з порушенням зупинив прорив нападника Спартака. Арбітр зустрічі після перегляду ВАР розцінив епізод як фол останньої надії.

Господарі поля прогнозовано захопили ініціативу, проте до загроз воріт Кінарейкіна справа доходила рідко. Зрештою команди пішли на перерву за нічийного рахунку.

У стартові хвилини другого тайму Спартак зумів реалізувати свою чисельну перевагу. Атакувальний хавбек словацької команди Офорі завдав потужного удару з кута штрафного майданчика та за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі. 1:0 – Спартак вийшов вперед.

Проте пропущений м'яч не знітив дніпрян. На 66-й хвилині поєдинку Гуцуляк, який в цьому матчі грав на вістрі атаки, заробив пенальті. Вирок арбітра чітко виконав Піхальонок – 1:1.

Останні хвилини зустрічі гості догравали вдев'ятьох. Через другу жовту картку поле залишив Когут. Арбітр додав 7 хвилин до другого тайму, але рахунок так і не змінився.

Матч-відповідь команди проведуть 31 серпня. Саме в цьому поєдинку визначиться невдаха двобою та володар путівки в груповий етап Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Спартак Трнава – Дніпро-1