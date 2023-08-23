Спартак – Дніпро-1: онлайн-трансляція плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Дніпро-1 проведе матч проти Спартака з Трнави 23 серпня. Це буде перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Онлайн-трансляція матчу Спартак – Дніпро-1 доступна на сайті 24 Каналу.

Для Дніпро-1 це буде вже п'ятий матч кваліфікації єврокубків. Але попередні були в інших турнірах та закінчилися невдачами для Дніпро-1. Команда спочатку вилетіла з кваліфікації Ліги чемпіонів, а після того – і з Ліги Європи. Тож плей-офф кваліфікації Ліги конференцій – останній шанс для дніпрян пробитися до групового етапу єврокубків в цьому сезоні.

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Перший матч проти Спартака відбудеться 23 серпня у місті Трнава. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом. Для Дніпро-1 це буде перший матч без Олександра Кучера – головний тренер подав у відставку після провального старту в цьому сезоні.

Матч-відповідь команди проведуть 31 серпня і теж в Словаччині, але й іншій частині країни. Адже Дніпро-1 свої єврокубкові матчі проводить у словацькому Кошице. Тож саме там команди й зустрінуться у другій грі.

Трансляція матчу Спартак – Дніпро-1 доступна на ютуб-каналі FootballHub. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Спартак – Дніпро-1.

Спартак – Дніпро-1 онлайн-трансляція