Бенфіка завдала болючої поразки Спартаку в Москві у кваліфікації Ліги чемпіонів

Португальська Бенфіка перемогла в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів російський Спартак. У Москві матч закінчився з рахунком 0:2.

Для Бенфіки це був перший офіційний матч в сезоні. Спартак вже встиг відіграти два матчі у російському чемпіонаті.

Водночас Шахтар у вольовому стилі переміг Генк у Лізі чемпіонів: відео

Попри це, саме Бенфіка краще виглядала в цій грі – 13 ударів по воротах (6 – в площину) проти 8 ударів у суперника (4 – в площину). А перемогу принесли два голи в другому таймі:

на 51-й хвилині після пасу Жоуа Маріо відзначився Рафа Сілва потужним ударом під перекладину;

на 74-й хвилині Жілберту довів рахунок до 0:2 ударом в дотик після пасу Лукаса.

Тепер на команди очікує матч-відповідь в Лісабоні 10 серпня. В цьому матчі може зіграти і український нападник Роман Яремчук, який лише 31 липня приєднався до Бенфіки. На гру до Москви тренерський штаб вирішив його не брати.