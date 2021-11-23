Спародіював воротаря: у США футболіст спровокував масову сутичку – відео конфлікту

Під час матчі університетських команд в США футболіст Дьюк Блю Девілз Торлейфур Ульфарссон спровокував масову бійку. Він вирішив покепкувати з голкіпера суперників.

Невдалий жарт футболіста

Після того, як Ульфарссон забив гол у ворота клубу Каліфорнійського університету він вирішив потролити воротаря супевників Джастіна Гарцеса.

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Футболіст намагався скопіювати невдалий стрибок голкіпера. Звісно, що такі дії обурили Гарцеса. Проте Торлейфуру це не завадило, тож він продовжував своє "шоу".

Одноклубники вирішили вступитися за свого воротаря. Один з гравців штовхнув Ульфарссона, внаслідок чого той опинився на газоні.

Після цього втрутилися й інші футболісти. Арбітрам вдалося їх заспокоїти, показавши одному гравцю червону картку.

Відео сутички

Дьюк довів поєдинок до перемоги 2:1.