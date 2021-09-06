Сотні мільйонів: в УАФ підтвердили космічну зарплату Шевченка в збірній
Джерело:ТаТоТаке
У відповідь на заяву Андрія Шевченка про те, що він хотів продовжувати роботу в збірній України, в УАФ розкрили дані про його зарплату. Шевченко отримував, працюючи в головній команді країни, 2,5 мільйона євро в рік.
За інформацією джерела, зарплата асистентів тренера була набагато нижче.
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Шевченко пропрацював в національній команді п'ять років – з 2016-го по 2021 рік. Таким чином, за цей час тренер заробив 12,5 млн євро, або близько 400 мільйонів гривень
В УАФ підтвердили цю інформацію
Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький прокоментував інформацію, що з’явилася, про заробіток Андрія Шевченка.
"Я не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру. Але десь вона відповідає дійсності. У загальних рисах, так, сума сходиться", – сказав Запісоцький в ефірі програми "Великий футбол".
Шевченко хотів продовжити роботу в збірній України
Раніше Шевченко відповів на пресконференції на питання про офіційний листі від УАФ:
Я отримував дуже багато імейлів із запрошеннями від ФІФА та УЄФА, на цій пошті я перебуваю постійно – ніякого листа офіційного мені на цей імейл не приходило. Це моє офіційне листування з ФІФА і УЄФА. Тут є юрист, який може вам пояснити щодо цього. Я в ЗМІ вперше дізнався про це.
На зустрічі юрист підтвердив, що Шевченко не отримував офіційних листів від УАФ.
- Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок, дійшовши до чвертьфіналу Євро-2020.