Сотні мільйонів: в УАФ підтвердили космічну зарплату Шевченка в збірній

У відповідь на заяву Андрія Шевченка про те, що він хотів продовжувати роботу в збірній України, в УАФ розкрили дані про його зарплату. Шевченко отримував, працюючи в головній команді країни, 2,5 мільйона євро в рік.

За інформацією джерела, зарплата асистентів тренера була набагато нижче.

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Шевченко пропрацював в національній команді п'ять років – з 2016-го по 2021 рік. Таким чином, за цей час тренер заробив 12,5 млн євро, або близько 400 мільйонів гривень

В УАФ підтвердили цю інформацію

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький прокоментував інформацію, що з’явилася, про заробіток Андрія Шевченка.

"Я не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру. Але десь вона відповідає дійсності. У загальних рисах, так, сума сходиться", – сказав Запісоцький в ефірі програми "Великий футбол".

Шевченко хотів продовжити роботу в збірній України

Раніше Шевченко відповів на пресконференції на питання про офіційний листі від УАФ:

Я отримував дуже багато імейлів із запрошеннями від ФІФА та УЄФА, на цій пошті я перебуваю постійно – ніякого листа офіційного мені на цей імейл не приходило. Це моє офіційне листування з ФІФА і УЄФА. Тут є юрист, який може вам пояснити щодо цього. Я в ЗМІ вперше дізнався про це.

На зустрічі юрист підтвердив, що Шевченко не отримував офіційних листів від УАФ.