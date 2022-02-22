Соромно, що говорю російською, – український футболіст відреагував на агресію РФ

22 лютого 2022 , 19:12
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Джерело:

інстаграм Ігоря Пластуна

Український футболіст Ігор Пластун, який нині грає за болгарський Лудогорець, зробив відверту заяву на тлі загострення російської агресії проти України.

На власній сторінці в інстаграмі Пластун написав: "Соромно, що говорю російською". Цю фразу Ігор розмістив поруч з українським прапором.

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Таким чином колишній футболіст національної збірної України відреагував на ситуацію з російськими загрозами.

Що відомо про Пластуна

  • Зараз оборонець грає за гранд болгарського футболу – Лудогорець. Раніше Пластун захищав кольори бельгійського Гента, львівських Карпат і київської Оболоні.
  • В активі Ігоря є чотири поєдинки за національну збірну України.
Автор: Юрій Семенюк