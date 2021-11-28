Я не жалюгідний невдаха, – Лопес не згодний з перемогою Камбососа

Вже колишній чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес прокоментував поразку від Джорджа Камбососа. Австралієць переміг кривдника Ломаченка роздільним рішенням суддів.

Лопес: Побачимося на рингу у 2022 році

Лопес наголосив, що для нього поразки важливі, як і перемоги. Боксер не збирається зупинятися.

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"Камбосос – добрий боєць, але я сьогодні переміг. Усі це знають. Рефері не підняв мою руку, але сьогодні я переміг. Я не жалюгідний невдаха. Однаково сприймаю свої перемоги та поразки. Я – справжній чемпіон. Вийшов на ринг і зробив те, що мав зробити, виклався на максимум. Мене не турбує, що кажуть інші. Ми не зупинимося і йтимемо вперед. Я люблю вас усіх", – сказав Лопес.

Також кривдник Ломаченка заявив у твітері, що у 2022 році його знову побачать на ринзі.

Вони можуть ударити мене і низько штовхнути. Щоб розбити мою душу, знадобиться щось більше. Дай боже здоров'я всім і щасливих свят. Побачимося на рингу у 2022 році,

– написав він.

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