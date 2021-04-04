Соболь забив розкішний гол за Брюгге: відео

Брюгге 3 квітня зіграв на виїзді проти Кортрейка у рамках 32 туру чемпіонату Бельгії. Едуард Соболь відзначився красивим голом за гостей.

Ефектний гол Соболя

Вже на 14-й хвилині господарі відкрили рахунок у зустрічі, але головний арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Однак вже за чотири хвилини футболісти Кортрейка таки забили перший гол у матчі. Результативним ударом відзначився Гано.

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Ще до перерви гості змогли відігратись завдяки українцю Едуарду Соболю. Захисник потужним пострілом в один дотик з-за меж штрафного вразив володіння господарів.

У другому таймі Брюгге й взагалі вийшов вперед. Гол в активі Ванакена. У підсумку – 1:2 перемога Брюгге Соболя.

Для Едуарда цей гол став першим у 29 матчах у всіх турнірах сезону за бельгійський клуб.

За Кортрейк виступав інший футболіст збірної України Євген Макаренко. Він провів на полі 66 хвилин, а його грав була оцінена у 6.1. Соболь ж відіграв весь поєдинок та став найкращим гравцем протистояння, отримавши 8.5.

Після звитяги Брюгге ще більше зміцнило своє лідерство у чемпіонаті. Тепер у їх активі 73 очки. Вони випереджають найближчого конкурента Антверпена на 19 пунктів. Кортрейк Макаренка із 36 набраними очками йде 14-м серед 18 команд.

Відео ефектного голу Соболя