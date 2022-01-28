Соболь допоміг Брюгге вкрасти очки у лідера чемпіонату: боротьба за чемпіонство продовжується

Брюгге 27 січня приймав Сент-Жиллуаз у бельгійській Лізі Жупіле. Команди розписали нульову мирову.

Битва лідерів

Едуард Соболь вийшов у старті за Брюгге. 26-річний український лівий захисник провів на полі увесь матч проти лідера чемпіонату Бельгії.

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На жаль, жодній зі сторін не вдалось змінити нулі на табло. Через те, що на полі зійшлись перша та друга команди сезону.

У підсумку – 0:0 нульова мирова, обидві команди здобули по одному очку.

Едуард Соболь провів свій 23-й матч у сезоні-2021/2022.

За цей зіграний час захисник із України забив свій дебютний гол у сезоні та зробив 3 асисти.

Такий результат не надто змінив ситуацію у турнірній таблиці. Брюгге далі продовжує дихати у спину Сент-Жиллуаз. Однак клуб Соболя поступається лідеру 9 пунктами – 54 бали проти 45-ти у Брюгге.

Наступний матч Брюгге відбудеться 30 січня на виїзді проти Кортрейка.