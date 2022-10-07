Смерть вболівальника, сльозогінний газ та гумові кулі: заворушення на матчі чемпіонату Аргентини

У ніч на п'ятницю, 7 жовтня, відбувся матч чемпіонату Аргентини між Хімнасією Ла-Плата та Бока Хуніорс. На даль багато вболівальників запам'ятають цю гру через хаос та крики на трибунах.

Матч зупинили на 9-й хвилині, все через серйозні інциденти за межами стадіону. Поліції довелося застосовувати сльозогінний газ, а головний арбітр зустрічі послався на відсутність безпеки, щоб контролювати ситуацію.

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Жахливий інцидент під час чемпіонату Аргентини

На жаль, 57-річний чоловік загинув внаслідок сутичок, через які були зупинено матч. ЗМІ інформують, що він помер від серцевого нападу. Сесар Регейро втратив рівновагу на виході з арени. Його намагались реанімувати ще на стадіоні, але чоловік помер у кареті швидкої на шляху до лікарні.

Відео з трибун

Ще 3-х людей госпіталізували у важкому стані внаслідок сутичок за участі поліції, яка застосовувала сльозогінний газ та пістолети з гумовими кулями.

Повідомляють про 8 випадків легких пошкоджень, серед яких є вивих плеча, поранення голови, 3 пошкодження гумовими кулями та одне – внаслідок кидка каменем у щелепу.

Що відбувалося на трибунах: дивіться відео

Зазначається, що на матч було продано більше квитків, ніж вміщує стадіон. Його призупинили через 9 хвилини після початку внаслідок масових заворушень, які почались, та подальшого використання сльозогінного газу.

На стадіоні імені Хуана Кармело Серільйо в Ла-Платі знаходилися лише фанати Хімнасії, оскільки провінція Буенос-Айрес заборонила вболівальникам гостьових команд бути присутніми на матчах з 2013 року через часті спалахи насильства.