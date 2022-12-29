"Любов, любов і любов": сім'я Пеле опублікувала прощальний лист після смерті легенди

Легендарний бразилець завжди ніс світло у цей світ та запам'ятався неймовірними вчинками. Вічна пам'ять "Королю футболу" Пеле...

29 грудня не стало "Короля футболу". У віці 82 років пішов з життя легендарний бразилець Пеле, який довгий час боровся із раком.

До теми Помер "Король футболу" Пеле

Смерть ексфутболіста стала справжнім горем для Бразилії. Сім'я Пеле опублікувала своє послання до фанатів легенди футболу.

Натхненням та любов'ю ознаменувався шлях короля Пеле, який сьогодні мирно пішов з життя. На своєму шляху він зачаровував світ своїм генієм, зупинив війну, здійснював соціальні вчинки по всьому світу. Він передавав іншим те, що, на його думку, було ліками проти усіх наших проблем — любов. Його сьогоднішнє послання стає спадщиною для майбутніх поколінь. Любов, любов і любов, назавжди,

– йдеться у посланні.

Нещодавно Пеле провів своє останнє Різдво у лікарняній палаті. Медики завчасно повідомили, що жити бразильцю залишилось недовго. Тому останні дні життя триразовий чемпіон світу провів у колі найрідніших.

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