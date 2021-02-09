Смерть Марадони: в кримінальній справі підозрюють трьох медиків

Поліція продовжує розслідування у справі про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони. Визначено ще троє підозрюваних.

За відомостями видання, поліція підозрює психолога Марадони Карлоса Діаса, медсестру Даяну Гіселу і медбрата Рікардо Алмірона.

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Слідчі дії за фактом смерті Марадони були розпочаті в кінці листопада. Це сталося після того, як три дочки футболіста дали свідчення в суді, засумнівавшись в кваліфікації його лікуючого лікаря Леопольда Луки. Саме він став першим підозрюваним у цій справі. Через деякий час підозрюваною була оголошена і психіатр Аугустіна Косачов.

Що відомо про смерть Дієго Марадони