Смерек оголосив бойкот: хокеїст не гратиме за Донбас поки Денискіна не виключать з УХЛ за расизм

Расистський скандал в Українській хокейній лізі отримав подовження. Гравець Донбасу Джален Смерек оголосив, що не виступатиме в УХЛ поки хокеїста Кременчука Андрія Денискіна не виключать з УХЛ.

Смерек взяв відпустку через расизм на його адресу

Смерек, який став хокеїстом Донбасу тільки влітку 2021 року, прокоментував расистський скандал в УХЛ. Як відомо, Денискін показав расистський жест на адресу американця.

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24-річний Смерек заявив, що не виступатиме за Донбас, поки Андрія Денискіна не виключать з УХЛ.

Я багато думав про те, що буде далі в моїй кар'єрі, але на цей момент я вирішив, що візьму особисту відпустку в Донбасі і не буду грати доти, поки Андрій Денискін не буде відсторонений і виключений з чемпіонату,

– написав Смерек у фейсбуці.

Що сталося у матчі УХЛ

Скандальний інцидент стався 26 вересня у матчі Кременчук – Донбас (3:2). Денискін продемонстрував расистський жест на адресу Смерека, за що отримав дисциплінарний штраф.

Нападник Кременчука був вилучений з майданчика до кінця гри.

Українська хокейна ліга повідомила, що проти Денискіна буде відкрито дисциплінарне провадження. У ХК Кременчук заявили, що оштрафували Денискіна.

Расистський скандал вже вийшов за межі України. Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардів пообіцяв покарання для Денискіна.

Текст публікації Джалена Смерека у фейсбуці

Спершу я просто хочу подякувати всім у світі і в хокейному товаристві, а також моїх друзів, родину і всіх моїх попередніх товаришів по команді протягом всієї моєї кар'єри, які зверталися до мене, публікували, ділилися або навіть просто лайкали це відео, щоб показати свою підтримку.

Я також хотів би подякувати Донбасу за все, що вони зробили для мене, і за підтримку, яку спільнота Донбасу надала мені з моменту цього інциденту. Ці ситуації дуже важкі, і я твердо вірю в те, що потрібно відстоювати свою правоту.

Я багато думав про те, що буде далі в моїй кар'єрі, але на цей момент я вирішив, що візьму особисту відпустку в Донбасі і не буду грати доти, поки Андрій Денискін не буде відсторонений і виключений з чемпіонату.