Сльози Роналду: португалець влаштовував істерику після вильоту з Ліги чемпіонів

Ювентус випускає документальний серіал All or Nothing, в якому будуть показані закулісні моменти минулого сезону. У серіалі було опубліковано відеофрагменти, які показують імпульсивну реакцію Кріштіану Роналду.

Сльози та істерика Кріштіану Роналду

Зокрема, в кадр потрапили емоції Кріштіану Роналду під час перерви матчу Ліги чемпіонів проти Порту (на той момент туринці поступались 0:1). Хуан Куадрадо наважився дискутувати із суперзіркою.

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Роналду: Ми маємо працювати старанніше. Якого біса! Ми взагалі не грали! Нічого!

Куадрадо: Не хвилюйся.

Роналду: Ми грали як лайно, і так завжди!

Куадрадо: Ти маєш бути прикладом для всіх.

Роналду: Мене це також стосується. Ми маємо говорити один одному правду – ми грали як лайно. Це матч Ліги чемпіонів, нам потрібно мати індивідуальність.

Пірло: Досить, обидва! Крі, Хуане, досить.

Відео епізоду

У другому таймі "стара синьйора" кардинально змінила рахунок на табло, зробивши його 2:1, але вже на свою користь. Після цього гра перейшла до овертайму, який закінчився 3:2 на користь Ювентуса, але гол на виїзді допоміг далі пройти Порту.

Після закінчення матчу Роналду був розчарований результатом і заплакав у роздягальні, цей епізод також потрапив у серіал.

Відео сліз Роналду