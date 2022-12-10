Легенди теж плачуть: Роналду не зміг стримати сліз після вильоту з ЧС-2022 – зворушливе відео

Нападника збірної Португалії вкрай розчарував програш команди у чвертьфіналі з Марокко. Схоже, що Кріштіану остаточно втратив шанси завоювати медаль на чемпіонаті світу.

Чвертьфінальна стадія на чемпіонаті світу 2022 сповнена сенсацій. Спочатку Хорватія залишила за бортом турніру Бразилію, після чого Нідерландам вдався божевільний камбек з Аргентиною (хоча зрештою "помаранчеві" програли).

До теми Роналду без Кубка світу: божевільне Марокко стало першим півфіналістом ЧС з Африки – відео голу

У третьому ж матчі турнір залишила Португалія. Команда Фернанду Сантуша нічого не змогла вдіяти із Марокко, яке стало першим півфіналістом чемпіонату світу з Африки, пише 24 канал.

Цей результат дуже засмутив головну зірку "червоно-зелених" Кріштіану Роналду. Екснападник Манчестер Юнайтед вийшов на поле лише по перерві, але не зміг створити достатньо проблем для Ясіна Буну.

Після гри CR7 був у вкрай кепському настрої. Якщо на полі Кріштіану ще тримався емоційно, то у підтрибунному приміщенні він не вже стримав сліз від вильоту з ЧС.

Як плакав Роналду:

Останній чемпіонат світу для Кріштіану

Схоже, що це був останній Мундіаль для 37-річного Роналду. Попри п'ять перемог в Лізі чемпіонів та виграш чемпіонату Європи у 2016 році Кріштіану ще не мав жодної медалі ЧС.

Форвард відіграв на п'ятьох чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року, і на кожному турнірі забивав. Всього на його рахунку 8 голів у 21 матчі на Мундіалях. Найближче до нагороди Кріштіану був як раз на своєму першому ЧС.

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Тоді у Німеччині команда дійшла до півфіналу, але поступилась там французам і зрештою посіла четвете місце. Всього у футболці збірної Португалії CR7 награв 196 матчів, забивши 118 голів. За цими показниками він є рекордсменом серед всіх збірних як по кількості ігор, так і голів.