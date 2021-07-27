Сльози лилися рікою, – Харлан щиро подякувала фанатам за підтримку після провалу у Токіо

Олімпійські ігри у Токіо стали провальними для фехтувальниці Ольги Харлан. Одна з найкращих спортсменок України спустошена після виступу та вдячна усім за підтримку.

"Підтримка, яка дорогого коштує"

30-річна шаблістка Ольга Харлан вже після першого кола сенсаційно припинила свої виступи у Токіо. Українка поступилась 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

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Після поєдинку багато критики вилилось на спортсменку. Вона ніяк не прокоментувала свій поєдинок журналістам, але написала відвертий пост у своїх соцмережах. Фехтувальниця спустошена та хоче відпочити від спорту.

Ольга додатково виклала слова вдячності у сторіс в інстаграмі. Харлан подякувала усім уболівальникам за підтримку. Фанати підтримали спортсменку у складній ситуації у кар'єрі Ольги. Зробила фехтувальниця сторіс двома мовами – російською та англійською.

Друзі, дуже всім дякую за прекрасні слова підтримки! Я прочитала кожне повідомлення і кожен коментар! Це дорогого коштує! Сльози лилися рікою... Дякую вам! Ви даєте привід вірити у краще,

– написала Харлан.



Харлан вдячна усім за підтримку / Скриншот із instagram.com/olgakharlan

Досягнення Харлан на Олімпійських іграх

Ольга Харлан – одна з найбільш титулованих спортсменок не лише України, а й світу. Українка на минулих трьох Олімпіадах неодноразово підіймалась на п'єдестал. 30-річна фехтувальниця у 2008 році в Пекіні відразу стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі.

Вже на наступній Олімпіаді у Лондоні (2016) Харлан поповнила свій доробок особистою нагородою – "бронзою" в індивідуальній шаблі. А вже через чотири роки у бразильському Ріо-де-Жанейро взяла аж дві медалі – "срібло" у командній шаблі та третє місце у індивідуальній шаблі.