Словенський баскетболіст незвично відреагував на переможця "Золотого м'яча": відео удару

Міжнародна федерація баскетболу по-своєму відреагувала на вручення Ліонелю Мессі сьомого "Золотого м'яча". Гравець збірної Словенії Едо Муріч вирішив позмагатися своїми силами з форвардом ПСЖ.

М'яч пролетів 28 метрів та точно попав у кільце

У ФІБА вирішили порівняти майстерність Мессі з трюком словенського баскетболіста. Під час тренування збірної Словенії баскетболіст Едо Муріч ударом ноги відправив баскетбольний м'яч через весь майданчик точно у кільце.

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Так, Ліонель Мессі гарний. Але чи бачили ви, як зіграв Едо Муріч?

– написали на сторінці ФІБА у фейсбук.

Відео фантастичного удару Муріча

Здивуванню Муріча та його команди не було меж. Також від ще більше зрадів, коли дізнався, що момент влучного попадання зафіксовано на відео.

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