Збірна України не залишила шансів словакам у матчі "Золотої Євроліги"

Чоловіча збірна України з волейболу у четвер, 3 червня, зіграла другий матч у рамках "Золотої Євроліги". Цього разу "синьо-жовті" перемогли команду Словаччини.

Словаччина – Україна 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)

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Словаки упевненіше розпочали партію, заробивши перевагу в три м'ячі. Після тайм-ауту Україна відігралися та вийшла. Наші збірній вдалося дотиснути Словаччину та виграти партію.

Другий сет збірна України виграла розгромно з різницею у 17 м'ячів. У третій партії українці володіли ініціативою та довели гру до логічного завершення.