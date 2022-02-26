Слідом за Польщею: Швеція відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022

Збірна Швеції відмовилася грати з командою агресора потенційний матч плей-офф за вихід на ЧС-2022 – навіть на нейтральній території.

Шведський футбольний союз (SvFF) оголосив, що не збирається грати з Росією у стикових матчах відбору ЧС-2022, незалежно від місця їх проведення. Крім цього, "Тре кронур" закликають скасувати поєдинки плей-офф, в яких Росія мала брати участь у березні.

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"Ми закликаємо ФІФА скасувати березневі матчі відбору на чемпіонат світу за участю Росії. Але незалежно від рішення ФІФА, ми не гратимемо з Росією у березні. Нам важко повірити, що ФІФА не піде на наш заклик", – йдеться у повідомленні.

Очільник SvFF Карл-Ерік Нільссон попередив, що Росія не може грати у футбол, "поки це божевілля триває".

Швеція пояснила своє рішення моральністю щодо України, а також невпевненість у безпеці. Скандинави сумніваються, що гра пройде спокійно, навіть на нейтральному полі.