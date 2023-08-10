Холодний душ для Дніпра-1: відео дубля вінгера Славії у ворота української команди

Команда Олександра Кучера 10 серпня грає у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи-2023/2024. Чеська команда першою відзначилася у зустрічі.

Українська команда дуже швидко пропустила перший м'яч. Такий потужний початок став несподіванкою для команди Кучера, повідомляє 24 канал.

Дивіться з нами Славія – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

На вістрі атаки празької Славії опинився Іван Шранц. Словацький вінгер отримав пас від Лукаша Масопуста, обіграв захисника дніпрян та невідпорно пробив у лівий нижній кут воріт. 1:0.

Перший гол Шранца

Наприцінці першого тайму 29-річний словак вдруге відзначився у матчі. Шранц підхопив м'яч у штрафному майданчику Дніпра-1 та пробив Кінарейкіна ударом у нижній лівий кут воріт.

Відео другого голу Шранца

Зазначимо, що матч-відповідь суперники проведуть у Кошице 17 серпня. Якщо Дніпро-1 поступиться Славії, то вилетить у кваліфікацію Ліги конференцій.