Ганьба в Європі продовжується: Дніпро-1 розгромно поступився Славії в Лізі Європи – відео голів

Команда Олександра Кучера ніяк не може здобути дебютну перемогу в єврокубках. Схоже, що відсутність Довбика серйозно послабила напад дніпрян.

Славія – Дніпро-1 3:0

Голи: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Дніпро-1 продовжує свій шлях у єврокубках. Команда Олександра Кучера стартувала у кваліфікації Ліги чемпіонів, але одразу ж вилетіла від грецького Панатінаїкоса, пише 24 канал.

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Це відправило віцечемпіона УПЛ в Лігу Європи. У третьому кваліфікаційному раунді суперником дніпрян стала празька Славія. На дуелі з чехами українці виходили вже без свого головного бомбардира Артема Довбика.

Захист – прохідний двір

На його місце в основі вийшов Олександр Філіппов, який був підписаний лише за день до гри. А ось інший лідер команди Олександр Піхальонок змушений був почати з лави запасних через температуру.

Славія з перших хвилин взялась за справу і швидко відкрила рахунок. Шранц відірвався від Сватка та точно завершив простріл з флангу. Проблем дніпрянам додала травма Третякова, якого довелось міняти вже на 11 хвилині.

Відео першого голу Шранца:

Перед перервою чехи змогли подвоїти рахунок. Після подачі з кутового та скидки від ван Бюрена той таки Шранц замкнув на дальній стійці. У Дніпра-1 залишалось мало шансів повернутися в гру.

Відео другого голу Шранца:

Вилучення не допомогло

На користь українців зіграло вилучення Огбу в середину другого тайму. Нігерієць прямою ногою в'їхав у Гуцуляка. Втім попри кількісну перевагу Дніпро-1 був вкрай беззубим в нападі. Що сказати, якщо гості, яким треба було відігруватися, вперше пробили по воротах аж на 87 хвилині.

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Натомість Славія довела рахунок до розгромного. Валлем, який вийшов на заміну, перший зорієнтувався у метушні в майданчику дніпрян та прошив Кінарейкіна.

Відео голу Валлема:

Таким чином, празький клуб громить Дніпро-1 та фактично вибиває українців з Ліги Європи. Сподіватися на диво команда Кучера може за тиждень, 17 серпня, у номінально домашньому матчі в Словаччині. До слова, наступним суперником Славії в ЛЄ має стати Зоря.