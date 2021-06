"Слава Україні" та "Героям слава" стануть гаслами збірної: тоді УЄФА не зможе їх заборонити

Збірна України має можливість обійти заборони УЄФА на використання гасел "Слава Україні!" та "Героям слава!" разом. Відтак використовувати їх на формі збірної України.

Регламенту УЄФА дозоляє використовувати на формі національних збірних гасла команд. І саме цим намагатиметься скористатися Українська асоціація футболу.

На п'ятницю, 11 червня, скликано онлайн засідання Виконкому УАФ. На ньому розглянуть два питання:

про затвердження статусу офіційних футбольних символів України – гасел "Слава Україні" та "Героям слава";

про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка, які ми отримуємо після презентації нової форми збірної з картою України та гаслами "Слава Україні!", "Героям слава!",

– заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Насправді намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику", – додав Андрій Павелко.