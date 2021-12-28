Сквош в Україні 2021: розвиток, підсумки та плани

Сквош – популярний у багатьох країнах світу, проте відносно новий для України вид спорту. Включений у програми Панамериканських та Азійських ігор, Ігор Співдружності, Всесвітніх ігор та Всеафриканських Ігор.

Завдяки чому ця гра продовжила активно набирати популярності в Україні у 2021 році, розповіла віцепрезидентка Федерації сквошу України Альона Огонесян.

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Скільки змагань зі сквошу було проведено за 2021? Чи було зростання попри пандемію?

Попри карантинні обмеження кількість турнірів, проведених за рік, зросла. На 2021 було заплановано 72, з них відбулося 61. До порівняння: за 2020 було проведено всього 29, за 2019 – 45 змагань.

Який турнір в Україні ви визначаєте як найбільш масштабний за 2021?

Говорячи про кількість гравців, це Zenit Black Sea Open, який традиційно відбувається в Одесі та зібрав цього року 163 гравці з різних країн.

Щодо масштабів резонансу, то це Pakistan Ukraine Friendship Squash Cup, який відбувся в Києві за підтримки Посольства Пакистану в Україні. Про турнір писали багато спортивних порталів, телеканали розповідали про турнір у новинах, на фінальних іграх та нагородженні були присутні високопосадовці та поважні гості, наприклад, пан Посол Пакистану в Україні.

Хто з українських сквошистів найкраще показав себе за 2021 рік? У чому їх досягнення?

В офіційний сайт Федерації інтегровано сучасну СRM-систему (національний рейтинг), яка дозволяє всім охочим слідкувати за успіхами наших спортсменів. Топові позиції в усіх 15 категоріях зайняли саме ті сквошисти, які найкраще показали себе за 2021. Особливо, хотілося б відзначити двох наших юніорів, які досягли значних висот в юному віці: Софія Зражевська у 14 років посіла 3 місце на чемпіонаті України серед дорослих, Дмитро Щербаков у 16 років – також 3 місце на чемпіонаті України серед дорослих та незабаром завоював Кубок України серед дорослих.

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Як в Україні сприяють підвищенню якості суддівства та тренерства?

Ми постійно досліджуємо точки росту для розвитку сквошу. Наприклад, нашим кваліфікованим суддям було презентовано освітню вебплатформу WSO, впроваджену за підтримки Всесвітньої федерації сквошу. Також з метою стимулювання залучення тренерами гравців до змагального процесу у 2021 році було розроблено, затверджено та впроваджено рейтингування тренерів, що дійсно створило позитивну динаміку.

Чи можете ви оцінювати зростання кількості гравців-любителів в Україні? Якщо так, то чи вважаєте ви, що вона зросла?

Загальний інтерес до сквошу на території України має однозначно позитивні тенденції. Зростання кількості гравців-любителів – це результат комплексної роботи. Відповідно до наших метрик, нашими матеріалами в інформаційному просторі охоплено майже 6 мільйонів людей. Частина з них вже дійшла до кортів, інші ще на шляху. Але якщо взяти до уваги дані комерційних клубів та статистику з наших вебресурсів, то динаміка 100% позитивна. І щиро вірю, що наступного року вона збереже цей вектор руху та буде тільки прискорюватись.

Чи були за 2021 рік пропозиції до Федерації сквошу України щодо певних проєктів? Чи реалізовували їх?

Федерацією постійно здійснюється інформаційно-консультаційний супровід осіб, що є частиною сквош-комьюніті України або тих, хто тільки усвідомив бажання долучитися. До нас часто звертаються з питаннями щодо локацій для занять, пошуку тренерів, організації турнірів, роз’яснення тонкощів ігрових ситуацій та правил. Також є запити від людей, які прагнуть долучитись до розбудови сквош інфраструктури, та від спортсменів щодо міжнародного супроводу поїздки.

Щодо точкового партнерства на сквош заходах, до нього долучається багато різних сегментів бізнесу: і сфера послуг, і FMCG, і фінансовий сектор. Наразі для нас дуже важливо розширити портфель стратегічних партнерів у розвитку сквошу на території України.

Підбиваючи підсумки, які головні цілі, поставлені на 2021, ви вважаєте виконаними? На чому будете фокусуватися у 2022?

Ми маємо такі основні показники досягнутих цілей: збільшення кількості кортів у комерційних клубах, зростання кількості спортсменів любительського рівня та, звісно, успіхи наших юніорів і професіоналів у 2021 році.

Основним фокусом на 2022 буде підтримка життєдіяльності та розвиток екосистеми сквошу в Україні, а також зростання масштабів юніорського та професійного сквошу.

Разом з цим буде продовжена планова робота над поточними проєктами, в тому числі популяризаційна активність у медіа, налагодження партнерства локального та міжнародного рівнів, збільшення доступності локацій, підтримка та розвиток кадрового резерву спортсменів, підвищення кваліфікації суб’єктів сквошу, розбудова інфраструктури та багато інших елементів, втілення яких дозволить вивести сквош у топ-3 видів спорту в Україні.