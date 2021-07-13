Досвід у Барселоні: скромний клуб Польщі може підписати ексгравця збірної України

Колишній захисник збірної України Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру у Польщі. Скромний клуб Термаліка може підсилитись українцем.

Йде догравати у Польщу

34-річний Дмитро Чигринський у статусі вільного агента може перейти у польський чемпіонат. Сторони вже ведуть перемовини щодо трансферу футболіста, який у сезоні-2009/2010 виступав за каталонську Барселону.

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Польську Термаліку тренує Маріуш Левандовскі, який у минулому був партнером Чигринського у Шахтарі. Останнім клубом у кар'єрі центрбека був грецький АЕК, за який виступає Олег Данченко та Євген Шахов. Влітку 2021 року контракт футболіста підійшов до завершення.

Відзначимо, що Термаліка за підсумками минулого сезону підвищилась у класі. У новому чемпіонаті клуб виступатиме у Екстраклясі.