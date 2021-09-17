Скрипник готовий покинути Зорю після провалу команди в єврокубках

17 вересня 2021 , 20:50
Читать новость на русском

Джерело:

zaryalg.com

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник може покинути команду до кінця свого контракту. Причин на це є декілька.

Остаточне рішення буде прийнято після розмови президента Зорі Євгена Геллера зі Скрипником.

Дивіться також Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій

За інформацією джерела, можливих причин декілька:

  • Помилки при комплектації команди;
  • Селекційна робота була проведена на дуже низькому рівні;
  • Виліт з Ліги Європи і слабкий старт у внутрішньому чемпіонаті.

Що відомо про Віктора Скрипника в Зорі

51-річний Скрипник очолив луганську команду влітку 2019 року.

У поточному сезоні УПЛ Зоря займає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 11 очок. У новому сезоні Зоря виграла 3 матчі, 2 – закінчила внічию і 5 разів поступилася.

Автор: Юрій Семенюк