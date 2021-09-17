Скрипник готовий покинути Зорю після провалу команди в єврокубках
17 вересня 2021 , 20:50Читать новость на русском
Джерело:zaryalg.com
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник може покинути команду до кінця свого контракту. Причин на це є декілька.
Остаточне рішення буде прийнято після розмови президента Зорі Євгена Геллера зі Скрипником.
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За інформацією джерела, можливих причин декілька:
- Помилки при комплектації команди;
- Селекційна робота була проведена на дуже низькому рівні;
- Виліт з Ліги Європи і слабкий старт у внутрішньому чемпіонаті.
Що відомо про Віктора Скрипника в Зорі
51-річний Скрипник очолив луганську команду влітку 2019 року.
У поточному сезоні УПЛ Зоря займає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 11 очок. У новому сезоні Зоря виграла 3 матчі, 2 – закінчила внічию і 5 разів поступилася.