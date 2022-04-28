"Скотини та бл*ді", – Миколенко повідомив про організацію, яка наживається на війні

Захисник Евертона й збірної України Віталій Миколенко поділився неприємною історією. Футболіст розповів про організацію, яка наживається на війні в Україні.

Миколенко про шахраїв

За словами футболіста, компанія "Военторг ДиСи" здійснила махінації, прикриваючись допомогою нашим ЗСУ.

Варте уваги Миколенко отримав зворушливий лист від стюарда, який передав матеріальну допомогу українцям

Миколенко розповів, що чоловік з цієї організації звернувся до військової частини за кордоном. Йому надали все необхідне для наших захисників. Проте він вимагає тепер у людей гроші за привезені речі.

Зараз це екіпірування буде продаватись на прилавках їхнього магазину. Я не хочу, щоб такі скотини і бл*ді ходили спокійно по нашій землі. Будь ласка, запам’ятайте цих людей і організацію. Інформація перевірена,

– заявив Віталій.



Миколенко повідомив про шахраїв / Фото з інстаграму футболіста



Віталій розповів про злочинців / Фото з інстаграму Миколенка

Повне звернення футболіста

Ця організація і ця людина "наварюються" на крові наших бійців, я гадаю, що такі люди стають в один ряд із вбивцями нашої країни.

Цей нелюд звернувся до військової частини і сказав, що доставить безкоштовно бронежилети й каски воїнам, які вирушають на Схід. Тільки попросив зробити сертифікат, щоб не платити податки на кордоні. Все зробили, і після цього він сказав: "Якщо хочете отримати, платіть мені гроші".

Зараз це екіпірування буде продаватись на прилавках їхнього магазину. Я не хочу, щоб такі скотини і бл*ді ходили спокійно по нашій землі. Будь ласка, запам’ятайте цих людей і організацію. Інформація перевірена.