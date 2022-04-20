Складно морально виходити на такі ігри, розуміючи, що йде війна, – Сидорчук про благодійні матчі

Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів про моральний стан гравців команди під час благодійних поєдинків. Київський клуб вже зіграв дві гри у нових реаліях.

Сидорчук: ЗСУпоказали, хто такі українці та що таке Україна

Гравці київського Динамо виїхали за кордон, аби провести серію благодійних матчів на підтримку України. Кияни вже зіграли у вдвох поєдинках.

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Обидва матчі закінчилися перемогою українського клубу. Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів про емоційний стан гравців.

Зрозуміло, що з самого початку було важко, потрібно було розібратись у себе в голові. Складно морально виходити на такі ігри, розуміючи, що йде війна. Ти виходиш грати у футбол – це складно. Звісно, не так, як нашим воєнним, які за нас воюють, але все-таки,

– зазначив футболіст.

"В Польщі на стадіоні людям було комфортно, це могла бути у них одна-єдина позитивна емоція за останні два місяці", – сказав Сидорчук.

Футболіст подякував нашим ЗСУ, а також поділився думками щодо майбутнього поєдинку плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії.

"Нашим Збройним Силам можу сказати лише слова подяки та всілякої підтримки. Вони великі молодці і показують це протягом більш ніж 50 днів. Вони показали, хто такі українці та що таке Україна. Великий їм респект.

Думаю, якщо нам вдасться пройти Шотландію і вийти на чемпіонат світу, то це буде лише мала частина від того, що вони зараз роблять для України", – додав гравець.

У першому благодійному поєдинку київська команда обіграла варшавську Легію (1:3).

У другому матчі динамівці зіграли проти турецької команди Галатасарай. Ця гра закінчилася вже звичним рахунком для киян – 1:3.

ЧФР Клуж

20 квітня о 21:30 на стадіоні Костянтина Редулеску в румунському містечку Клуж-Напока відбудеться благодійний матч Match for peace #StopWarInUkraine між командамита українським Динамо.