Термінова заміна капітана: у якому складі Україна виступить у Різдвяній гонці-2022 з біатлону

Лічені дні залишились до біатлонного свята під назвою Різдвяна гонка. 28 грудня "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені збере фанатів біатлону.

Напередодні Нового Року у Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка. У складі збірної України відбулась вимушена заміна. Замість травмованого Дмитра Підручного участь у гонках візьме Антон Дудченко.

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Вимушена заміна

Для нього це буде перша участь у Різдвяній гонці.

Нагадаємо, що Підручний переніс операцію на розірваному меніску. Капітан чоловічої збірної повернеться до змагань вже на чемпіонаті світу, який триватиме з 8-го по 19-те лютого 2023 року у німецькому Обергофі.

Дудченко виступить на німецькій землі у парі з багаторічною лідеркою жіночої збірної України Юлією Джимою, яка лише нещодавно перехворіла на коронавірус.

Повернення далось Джимі вкрай складно – лише 75-та позиція у спринті в французькому Ансі. Юлія з трьома промахами не змогла відібратись у переслідування та достроково закінчила для себе французький етап Кубка світу-2022/2023.

Торік Джима з Підручним посіли 2-ге місце у мас-старті та лише 8-му позицію у гонці переслідування. Переможцями став австрійський дует Лізі Терези Хаузер та Фелікса Ляйтнера.

Україна 14 разів була запрошена у якості учасниці Різдвяної гонки, де двічі тріумфувала – у 2008 та 2014 роках. На п'єдестал українські біатлоністи підіймалися шість разів.