Камбек Кип'яченкової: оголошено склад збірної України на четвертий етап Кубка світу

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону оголосив склад на четвертий етап Кубка світу, що пройде з 4 по 7 січня в німецькому Обергофі. До складу основної команди повертається Любов Кип'яченкова.

Збірна України з біатлону продовжує підготовку до поновлення сезону Кубка світу. 4 січня четвертий етап сезону 2023/24 стартує в німецькому Обергофі.

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Микола Зоц визначився зі складом на етап в Обергофі

Напередодні тренерський штаб жіночої збірної вирішив повернути до складу Любов Кип'яченкову. Після початку сезону на Кубку світу біатлоністка провела два етапи на рівні Кубка IBU, де встановила новий особистий рекорд.

Шосту біатлоністку на Обергоф у команді визначали за підсумками чемпіонату України в Сянках: на місце напасної претендували Олена Городна й Олександра Меркушина.

Врешті старший тренер Микола Зоц вирішив, що в статусі запасної до Німеччини вирушить 19-річна Городна. Таким чином, в Обергофі Україну представлятимуть

До Німеччини основна жіноча збірна вирушить 2 січня. До того команда проводитиме підготовку в межах мінізбору від 28 грудня.

Програма змагань в Обергофі складатиметься з шести стартів: жіночих і чоловічих спринтів, гонок переслідування й естафет.