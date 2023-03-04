Підручний не зможе взяти участь у змішаній естафеті: хто бігтиме від України в Нове-Место

Капітан нашої команди підхопив застуду і не зможе допомогти їй у новому змаганні. Його в одиночній змішаній естафеті замінить Богдан Цимбал.

У неділю, 5 березня, у чеському Нове Место пройдуть змішані естафета сьомого етапу Кубка світу з біатлону. На змаганнях буде присутня і збірна України.

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Наша команда оголосила склад на турнір в Чехії. На жаль, участь у естафетах не зможе взяти капітан нашої команди Дмитро Підручний. Спортсмен пропустив гонку переслідування через проблеми з горлом і продовжує лікування.

Таким чином до українського квартету на змішану естафету потрапили Олена Білосюк, Юлія Джима, Артем Прима та Антон Дудченко. У свою чергу в одиночній змішаній естафеті візьмуть участь Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

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Варто відзначити, що змагання пропустять зіркові норвежці Йоханнес і Тарьєй Бьо, які отримали позитивні тести на коронавірус. Також не візьме участь француз Кантен Фійон-Має. Змішана естафета почнеться о 12:30 за київським часом, а одиночна – о 16:15.

. Саме у одиночній змішаній естафеті збірна України здобула останню медаль на Кубку світу з біатлону. У сезоні 2021-2022 на етапі в Обергофі Артем Тищенко та Дар'я Блашко здобули "бронзу".