Натуралізована Україною біатлоністка вперше за понад 4 роки виступить на Кубку світу

П'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу 12 січня продовжиться жіночим спринтом. Збірна України вже оголосила склад на гонку.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Також вже відомі стартові номери українок.

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Повернення Бєлкіної

Україну представлять Юлія Джима (№8), Любов Кип'яченкова (№51), Олена Городна (№57) та Надія Бєлкіна (№84). Гонка відбудеться 12 січня у німецькому Рупольдингу та розпочнеться о 15:30 за Києвом.

Першу за майже 5 років гонку на Кубку світу проведе натуралізована Україною біатлоністка Надія Бєлкіна, яка розпочинала кар'єру в Росії. Попередній раз вона виступала на Кубку світу аж наприкінці 2019-го.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом жіночої команди в особистих гонках цього сезону є 10 місце Анастасії Меркушиної у переслідуванні на етапі в швейцарському Ленцергайде.