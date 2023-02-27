Збірна України з футзалу назвала склад на вирішальний матч відбору на ЧС-2024

Українські футзалісти готуються до перших офіційних поєдинків у 2023 році. 8 березня підопічні Олександра Косенка проведуть матч кваліфікації ЧС-2024 проти збірної Нідерландів.

Збірна України з футзалу вже забезпечила собі вихід у плей-оф елітраунду відбору на ЧС-2024. Перемога в останньому матчі над Нідерландами дозволить напряму потрапити до елітраунду кваліфікації.

Читайте також Україну оштрафували за вигуки "путін – ху*ло" під час матчу проти Росії на чемпіонаті Європи

Перед матчем з нідерландцями "синьо-жовті" проведуть товариську гру проти Польщі 3 березня. На ці матчі головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко викликав 14 гравців: 2 воротарів та 12 польових.

Склад України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ)

Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ) Польові гравці: Петро Шотурма, Даниїл Абакшин, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Микола Микитюк (усі — Ураган), Михайло Зварич, Сергій Малишко, Віталій Радевич (усі — Енергія), Євген Сірий, Ігор Чернявський (обидва — ХІТ), Андрій Мельник (CLUST), Ярослав Лебідь (П'яст, Польща).

Після трьох перемог "синьо-жовті" впевнено лідирують в групі, маючи в активі 9 очок. Нідерланди набрали три пункти, але у них ще гра в запасі. У збірної Косово – нуль балів після трьох матчів.

Завершальний поєдинок основного раунду збірна України проведе на виїзді проти Нідерландів 8 березня. Матч відбудеться в місті Алмере й розпочнеться о 21:00 за київським часом. Спаринг проти Польщі відбудеться 3 березня в місті Колобжег і розпочнеться о 20:00 за Києвом.

У фінальній частині ЧС-2022 зіграють 24 команди. Від Європи на турнір потраплять сім команд.