Скинув пару кілограм, – Шаран відверто оцінив перспективи Селезньова в Минаї

Новий наставник Миная Володимир Шаран розповів про найближчі плани команди, а також про стан Євгена Селезньова, який на збір команди приїхав із запізненням.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран зізнався, що говорив із Селезньовим щодо поведінки футболіста.

До слова Якби Селезньов був розумнішим, то знайшов би Сеньківа і дав йому "прикурити", – захисник Динамо

Буду просити журналістів і всіх, щоб менше уваги звертали на Селезньова. Він такий самий рівноцінний гравець, як і всі інші у ФК Минай. Я сказав йому, щоб він поводився так, як має поводитися професійний футболіст. Ми з ним домовились,

– почав він.

Також Шаран сказав, що він сподівається на Селезньова:

"Я бачу, як він самовіддано і наполегливо працює. Він скинув пару кілограмів, я сподіваюся на цього гравця. Я зациклюватися на ньому не буду. У нас насамперед колектив, я хлопцям це пояснив. Тож сподіваюся, що ми порозуміємося".

50-річний фахівець очолив Минай 14 січня 2022 року. За підсумками осінньої частини сезону "лисиці" набрали 10 очок і посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

Що відомо про сезон Селезньова

36-річний Селезньов цього сезону провів за ФК Минай у всіх турнірах 16 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу.