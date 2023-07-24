Не хочуть ризикувати: відомо, скільки хвилин отримає Зінченко у благодійному матчі для України

Вже 5 серпня у Лондоні відбудеться довгоочікуваний благодійний матч на підтримку України. Зірковість учасників на метр квадратний футбольного поля просто зашкалюватиме.

Дуже багато світових зірок відгукнулись на запрошення Андрія Шевченка та Олександра Зінченка, які будуть капітанами обох команд. Матч організований, аби зібрати кошти на відбудову зруйнованої окупантами Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області.

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"Каноніри" вирішили, що цього достатньо

Можна не сумніватись, що цей поєдинок виручить набагато більше грошей, ніж очікується зібрати.

Чим ближче до поєдинку Game4Ukraine, тим більше інформації про нього. Стало відомо, скільки Зінченко проведе на полі у благодійному поєдинку. На жаль, ситуація не надто оптимістична.

Олександр зможе зіграти не більше 5 хвилин. Керівництво Арсенала не хоче ризикувати здоров'ям свого українського футболіста, тому виділило лівому захиснику такий мізерний час.

Все через те, що Зінченко продовжує відновлюватись від травми литкового м’яза, яку отримав ще наприкінці минулого року-2022/2023. Реабілітація Олександра перебуває на фінальній стадії. Однак ніхто не поспішає із тим, аби кидати футболіста у бій. Адже незабаром на Арсенал чекає важливий кубковий матч.

Відзначимо, що українець ще не взяв участь у жодному товариському матчі "канонірів" у турне в США. Команд Мікеля Артети вже розгромила зірок американської МЛС 0:5 та програли по пенальті МЮ – 0:2 в основний та 3:5 по 11-метрових. Попереду зустрічі з Барселоною та Монако.

Вже 6 серпня лондонський клуб зіграє проти МанСіті у фіналі Суперкубка Англії. Поєдинок розпочнеться о 18:00 (за Києвом).

Зінченко перейшов до Арсенала 22 липня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. У футболці "канонірів" Олександр провів вже 33 матчі, у яких забив один гол та віддав 2 асисти.