Співаковський розповів про заробітну плату Реброва, якщо він очолить збірну України
Джерело:"ТаТоТаке"
Контракт Олександра Петракова у збірній добігає кінця. У ЗМІ все більше з'являється інформації про те, що УАФ не буде продовжувати угоду з фахівцем.
Одним із претендентів на посту головного тренера збірної України розглядають Сергія Реброва. Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, якою може бути заробітна плата нового тренера.
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Ребров зароблятиме у двічі менше, ніж Шевченко
Зарплата Реброва в Аль-Айні – 3 плюс мільйони євро на рік. Це дуже велика зарплата, але в УАФ, і у збірній Україні Ребров майже стовідсотково погодиться на менші гроші.
І це буде приблизно вдвічі менше, ніж було в Андрія Шевченка, який заробляв в збірній 3 мільйони євро на рік чистими. Частка цієї суми передбачалася для преміальних для його асистентів, але в цілому сума була така.
Якщо Павелко та Ребров домовляться про співпрацю, то це буде зарплата десь в районі 1 – 1,5 млн євро", – сказав Співаковський.
Які плани в УАФ
- Також журналіст повідомляв, в УАФ розглядають декілька варіантів. Перший – продовжити контракт з Петраковим. Другий – запросити до збірної Реброва.
- Наразі тренер Аль-Айну не може перейти до збірної, оскільки його угода з клубом з ОАЕ розрахована до червня 2023 року. Тож виконуючим обов'язки головного тренера збірної України до того, як звільниться Ребров, може стати його помічник в еміратському клубі Вісенте Гомес.