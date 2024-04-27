Історичний рекорд та повна гендерна рівність: скільки зароблять тенісисти на Ролан Гаррос-2024

27 квітня 2024, 13:33
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Ролан Гаррос

У Парижі наприкінці весни розпочниться другий "мейджор" тенісного сезону. Організатори Відкритого чемпіонату Франції оголосили призовий фонд.

Він стане рекордним в історії для Ролан Гаррос. Загальна сума призових зросла майже на 8 відсотків порівняно з попереднім сезоном.

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Солідні призові

Повідомляється, що призовий фонд сягне показника 53,5 мільйона євро. Найбільшу суму отримають переможці одиночних турнірів – по 2.4 мільйона євро.

Чемпіони жіночого та чоловічого парних розрядів зароблять по 590 тисяч євро, а фіналісти кваліфікації отримають по 41 замість 34 тогорічних тисяч євро.

Призові Ролан Гаррос-2024 для одиночних турнірів

  • Переможці – 2,4 мільйона євро
  • Фіналісти – 1,2
  • Півфіналісти – 650 тисяч
  • Чвертьфіналісти – 415
  • 1/8 фіналу – 250
  • 1/16 фіналу – 158
  • 1/32 фіналу – 110
  • 1/64 фіналу – 73

Ролан Гаррос-2024: сума призових для парних турнірів

  • Переможці – 590 тисяч євро (на двох)
  • Фіналісти – 295
  • Півфіналісти – 148
  • Чвертьфіналісти – 80
  • 1/8 фіналу – 43,5
  • 1/16 фіналу – 27,5
  • 1/32 фіналу – 17,5

Зазначимо, що до заявки основної сітки Ролан Гаррос потрапили 5 українських тенісисток – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Довідка. Кваліфікація турніру розпочнеться 20 травня. Основна частина Відкритого чемпіонату Франції триватиме з 26 травня по 9 червня.

Нагадаємо, що чинними чемпіонами Ролан Гаррос в одиночних розрядах є Новак Джокович та Іга Швьонтек. Рекордсменом нинішнього турніру є Рафаель Надаль. Він 14 разів тріумфував на ґрунтовому мейджорі. Ймовірно, у нинішньому році він востаннє зіграє на ньому.

Автор: Денис Іваненко