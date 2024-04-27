Історичний рекорд та повна гендерна рівність: скільки зароблять тенісисти на Ролан Гаррос-2024
Джерело:Ролан Гаррос
У Парижі наприкінці весни розпочниться другий "мейджор" тенісного сезону. Організатори Відкритого чемпіонату Франції оголосили призовий фонд.
Він стане рекордним в історії для Ролан Гаррос. Загальна сума призових зросла майже на 8 відсотків порівняно з попереднім сезоном.
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Солідні призові
Повідомляється, що призовий фонд сягне показника 53,5 мільйона євро. Найбільшу суму отримають переможці одиночних турнірів – по 2.4 мільйона євро.
Чемпіони жіночого та чоловічого парних розрядів зароблять по 590 тисяч євро, а фіналісти кваліфікації отримають по 41 замість 34 тогорічних тисяч євро.
Призові Ролан Гаррос-2024 для одиночних турнірів
- Переможці – 2,4 мільйона євро
- Фіналісти – 1,2
- Півфіналісти – 650 тисяч
- Чвертьфіналісти – 415
- 1/8 фіналу – 250
- 1/16 фіналу – 158
- 1/32 фіналу – 110
- 1/64 фіналу – 73
Ролан Гаррос-2024: сума призових для парних турнірів
- Переможці – 590 тисяч євро (на двох)
- Фіналісти – 295
- Півфіналісти – 148
- Чвертьфіналісти – 80
- 1/8 фіналу – 43,5
- 1/16 фіналу – 27,5
- 1/32 фіналу – 17,5
Зазначимо, що до заявки основної сітки Ролан Гаррос потрапили 5 українських тенісисток – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.Довідка. Кваліфікація турніру розпочнеться 20 травня. Основна частина Відкритого чемпіонату Франції триватиме з 26 травня по 9 червня.
Нагадаємо, що чинними чемпіонами Ролан Гаррос в одиночних розрядах є Новак Джокович та Іга Швьонтек. Рекордсменом нинішнього турніру є Рафаель Надаль. Він 14 разів тріумфував на ґрунтовому мейджорі. Ймовірно, у нинішньому році він востаннє зіграє на ньому.