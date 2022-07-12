Більш як 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті, – Гутцайт

Міністр спорту Вадим Гутцайт прокоментував минулі випадки взаємодії українських спортсменів з російськими на міжнародних змаганнях. Також він розповів, скільки атлетів захищає Україну від окупантів.

Гутцайт: На жаль, вже є Небесна сотня – 100 наших спортсменів вже загинуло

Міністр пригадав випадок за участі Ярослави Магучіх, коли вона сфотографувалася з представницею росії на п'єдесталі Олімпади-2020.

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"І до війни всі спортсмени зрозуміли, як себе потрібно поводити. Магучіх на Іграх в Токіо відчувала таку ейфорію, що не бачила, хто поруч з нею (мова про обійми та фото Ярослави з росіянкою Марією Ласіцкене – 24 канал). Щоб це зрозуміти, потрібно бути спортсменом, який віддає все своє життя для п’єдесталу Олімпіади", – сказав Гутцайт.

За словами міністра молоді та спорту, наразі понад 3 тисячі спортсменів захищають Україну від окупантів.

На сьогодні ви вже бачите, які вмотивовані наші спортсмени, як вони перемагають на змаганнях. Більш як 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті, у нас вже є, на жаль, Небесна сотня – 100 наших спортсменів вже загинуло,

– завив чиновник.

"Зараз наші спортсмени віддають всі свої сили, щоб підняти наш прапор, щоб розказати, що відбувається. Зараз в нас свій спортивний фронт, і ми докладаємо всіх зусиль", – додав Гутцайт.

Раніше міністр повідомляв, що 22 спортсменів перебувають у полоні російських окупантів.

Гутцайт назвав дату старту нового сезону УПЛ

За інформацією Гутцайта, чемпіонат України розпочнеться 23 серпня. Новий сезон відіграють на території країни, матчі відбудуться без глядачів.

Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться – футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття.