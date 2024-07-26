Росія вбиває: скільки українських спортсменів загинуло на війні

На захист України проти жорстокої навали збоку ворожої країни стало багато людей, зокрема спорстмени. З'явилась інформація скільки представників українського спорту загинуло на війні.

Зараз відомо про те, що у лавах Збройних Сил України понад 4000 спортсменів. Серед захищають країну від агресора чемпіони Європи, світу і учасники Олімпійських Ігор.

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Росіяни тільки шкодять

Повідомляють, що на російсько-українській загинуло 487 спортсменів. Багато атлетів отримали важкі поранення і стали інвалідами.

Ворожа країна також руйнує спортивну інфраструктуру України. Усього зруйновано 174 зали, 102 спортивні школи та бази, 77 стадіонів, 61 спортивний майданчик, 52 спортивні комплекси. Найбільша кількість зруйнованих спортивних об'єктів у Харкові та Харківській області – 169.

Нагадаємо, що Олімпіада пропагує мир та на ній виступають росіяни та білоруси, хоча і під нейтральними прапорами. Через агресію з боку ворожої країни багато українських спортсменів не зможуть поїхати на омріяні Олімпійські Ігри.

Сьогодні, 26 липня, розпочинається літня Олімпіада-2024 у Парижі. Час церемонії відкриття 20:30 за київським часом.