У Мінспорту розповіли, скільки спортсменів "затрималися" за кордоном
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
У Міністерстві молоді та спорту розповіли, що за час дії воєнного стану спортсмени, тренери та особи зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. У відомстві назвали число.
За даними Міністерства, 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. Також у ЗМІ оприлюднили повний список атлетів.
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Повний перелік спортсменів
Таку цифру представників українського спорту відомство надало на запит "Інтерфакс-Україна".
Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях,
– ідеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Серед них є імениті українські футболісти: Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов. Гравці виступають у різних клубах Європи.
Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.
Перелік осіб, які прострочили терміни перебування за кордоном
Що відомо про виїзд за кордон для спортсменів
- 26 травня 2022 року Кабмін дозволив виїзд за кордон спортсменам та тренерам.
- Вони можуть перебувати за кордоном безперервно не більше 30 днів, але не менше тривалості спортивного заходу.
- Термін перебування за кордоном може бути продовжений, якщо спортсмени братимуть участь в іншому заході після закінчення попереднього.