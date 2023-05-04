Вологі мрії: в Росії вже збирають команду на Олімпіаду-2024 та назвали її кількість

Попри те, що Росію ще не допустили до участі в Олімпіаді-2024 в Парижі, тамтешні політики вже будують плани з виступів там.

Допоки українські спортивні чиновники з різною успішністю намагаються боротися з поверненням російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань, в самій Росії вже активно роздумують про виступ на Оліміпаді-2024.

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Російський міністр спорту Олег Матицін вже підрахував, скільки спортсменів його країна може відправити на літні Олімпійські ігри, які у 2024 році прийматиме Париж. За його словами, мова йде про 180 спортсменів.

Причиною для таки заяви є те, що Міжнародний олімпійський комітет "переклав" на міжнародні спортивні федерації рішення про те, чи допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань. І поки деякі федерації й далі категорично відмовляються допускати представників країн-агресорів до турнірів, є й такі, які мало не одразу повернули росіян та білорусів на змагання. Таких міжнародних федерацій з олімпійських видів спорту вже назбиралося 12.

Особливо відзначилася Міжнародна федерація дзюдо, яка допустила до чемпіонату світу навіть тих росіян, які не відповідають вимогам МОК, а саме мають стосунок до російської армії чи силових структур. Їх згодом таки не допустили до турніру. Але натомість потрапила на змагання та росіянка, яка активно підтримує війну проти Росії.

Поки ж висловлювання Матиціна з його підрахунком виглядають як далекоглядні мрії. Адже поки МОК не прийняв рішення щодо того, чи допускати російських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024. Окрім того, росіян не допустили до участі в командних видах спорту.