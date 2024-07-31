Космічні кошти для клубу Циганкова: скільки заробить Жирона на трансфері Довбика у Рому

За інформацією інсайдерів, Артем Довбик вже однією ногою у новій команді. Стало відомо. скільки заробить іспанська Жирона на трансфері найкращого бомбардира минулого сезону в Ла Лізі-2023/2024.

ЗМІ активно пов'язують Артема Довбика із італійською Ромою. Начебто сторони вже зустрічались за одним столом, аби обговорити усі деталі контракту.

До теми У Ромі готові до кардинальних рішень заради трансферу Довбика: що може змінитись у клубі

Жирона солідно заробить на трансфері Довбика

31 липня український футболіст взяв участь у товариському матчі Жирони на тренувальних зборах. На жаль, підопічні Мічела були знищені французькою Тулузою 0:4. Довбик вийшов у старті, але був замінений того, як воротар його команди отримав вилучення. Тоді тренерський штаб Жирони вирішив зняти свого найкращого бомбардира, аби випустити нового голкіпера.

Не виключено, що цей поєдинок був прощальним для Довбика у каталонському клубі.

Стало відомо, скільки Рома викладе грошей за Артема. Повідомляється, що Жирона заробить на переході українця близько 32-33 мільйонів євро. Плюс 5-6 мільйонів будуть у вигляді бонусів. Дуже солідно збагатиться бюджет каталонців перед історичними виступами у Лізі чемпіонів.

Сам Довбик, ймовірно, укладе довготривалий контракт із Ромою – до 2029-го року. Артем зароблятиме у Римі 3 мільйони євро на рік без урахування бонусної системи.

За підсумками минулого сезону-2023/2024 Рома посіла 6-те місце у Серії А, яке дасть їй право виступити у Лізі Європи у новому сезоні-2024/2025.

Тренерський штаб Роми може навіть змінити схему гри у новому сезоні, яка буде максимально підходити під стиль Артема.