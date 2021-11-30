На скільки Мессі випередив Левандовського: результати голосування за "Золотий м'яч"

30 листопада 2021 , 08:25
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твітер журналіста Ромена Колле-Годена

У понеділок, 29 листопада, у Парижі відбулася церемонія вручення призу Золотий м'яч-2021. Нагороду, вже 7-му у своїй кар'єрі, отримав форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Незабаром після цього французький журналіст Ромен Колле-Годен у своєму твітері виклав результати голосування з балами, які набрала підсумкова топ-5.

До слова Мессі – володар Золотого м'яча 2021

Підсумки голосування за "Золотий м'яч-2021":

1. Ліонель Мессі – 613 балів;
2. Роберт Левандовський – 580;
3. Жоржиньо – 460;
4. Карім Бензема – 239;
5. Н'голо Канте – 186.

Мессі та "Золотий м'яч": коротко

  • До нагороди 2021 року Мессі здобував "Золотий м'яч" чотири рази поспіль, з 2009-го до 2012-го, а також 2015-го та 2019 року. Капітан збірної Аргентини також шість разів ставав другим за підсумками голосування.
  • 2020-го вручення "Золотого м'яча" скасували – уперше з моменту заснування премії 1956 року. Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що організатори "Золотого м'яча" не зможуть справедливо оцінити футболістів за умов пандемії коронавірусу.
  • Мессі в сезоні 2020/2021 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії – Ла Ліги (30 забитих м'ячів).
  • Крім того, форвард у складі збірної Аргентини вперше в кар'єрі став тріумфатором Кубка Америки. На турнірі він забив чотири м'ячі та зробив п'ять результативних передач.
Автор: Юрій Семенюк