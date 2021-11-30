На скільки Мессі випередив Левандовського: результати голосування за "Золотий м'яч"
30 листопада 2021 , 08:25Читать новость на русском
У понеділок, 29 листопада, у Парижі відбулася церемонія вручення призу Золотий м'яч-2021. Нагороду, вже 7-му у своїй кар'єрі, отримав форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Незабаром після цього французький журналіст Ромен Колле-Годен у своєму твітері виклав результати голосування з балами, які набрала підсумкова топ-5.
До слова Мессі – володар Золотого м'яча 2021
Підсумки голосування за "Золотий м'яч-2021":
1. Ліонель Мессі – 613 балів;
2. Роберт Левандовський – 580;
3. Жоржиньо – 460;
4. Карім Бензема – 239;
5. Н'голо Канте – 186.
Мессі та "Золотий м'яч": коротко
- До нагороди 2021 року Мессі здобував "Золотий м'яч" чотири рази поспіль, з 2009-го до 2012-го, а також 2015-го та 2019 року. Капітан збірної Аргентини також шість разів ставав другим за підсумками голосування.
- 2020-го вручення "Золотого м'яча" скасували – уперше з моменту заснування премії 1956 року. Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що організатори "Золотого м'яча" не зможуть справедливо оцінити футболістів за умов пандемії коронавірусу.
- Мессі в сезоні 2020/2021 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії – Ла Ліги (30 забитих м'ячів).
- Крім того, форвард у складі збірної Аргентини вперше в кар'єрі став тріумфатором Кубка Америки. На турнірі він забив чотири м'ячі та зробив п'ять результативних передач.