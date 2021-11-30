На скільки Мессі випередив Левандовського: результати голосування за "Золотий м'яч"

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У понеділок, 29 листопада, у Парижі відбулася церемонія вручення призу Золотий м'яч-2021. Нагороду, вже 7-му у своїй кар'єрі, отримав форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.