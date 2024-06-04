Розмір підписного бонуса вражає: на які фінансові умови прийшов Мбаппе в Реал

У понеділок, 3 червня, закінчилася одна з найдовших трансферних саг у сучасному футболі. Кіліан Мбаппе нарешті став гравцем мадридського Реала.

За цей перехід "вершкові" нічого не заплатять ПСЖ, адже у зіркового футболіста закінчився термін угоди з чемпіоном Франції. Проте чималу суму доведеться заплатити самому гравцю.

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Фінансові умови контракту Мбаппе в Реалі

Він підписав контракт з мадридцями до 30 червня 2029 року. Сторони не оголошували офіційні умови угоди, проте ця інформація з'явилася у ЗМІ.

Повідомляється, що Кіліан Мбаппе буде заробляти річну зарплату від 15 до 20 мільйонів євро з підвищенням щосезону. Утім головний дохід він отримає у вигляді підписного бонуса.

Ця сума сягає 125 мільйонів євро, а виплата буде розподілена на п'ять років (термін контракту). Також, за умовами угоди, французький нападник отримає 80 відсотків доходів від реалізації іміджевих прав.

. Наразі Мбаппе перебуває в таборі збірної Франції, де готується до Євро-2024. Його офіційна презентація в Реалі очікується орієнтовно 15-16 липня.

Нагадаємо, що до переходу в Реал зірковий нападник грав тільки в рідному чемпіонаті Франції. У складі Монако та ПСЖ він сумарно провів 368 матчів у всіх турнірах, у яких забив 283 м'ячі та віддав 124 асисти.

Досягнення Мбаппе